Mazeret ataması gerçekleşmeyen öğretmenin, iller arası ataması yapılan eşi ne yapacak?

Bu sorumuzun cevabı; 2021 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurusunun "F. Dikkat Edilecek Hususlar" başlıklı bölümünde yer almaktadır.

"2-Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2021 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecektir . Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il'e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. "

Bilindiği üzere mazeret atamalarından önce iller arası atamalar yapılmış ve sonuçlar açıklanmıştı. Bu iller arası yer değiştirmelerde öğretmen eşlerden diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde ilişik kesme işlemini ertelemiş ve eşi de eş durumu özrü atamalarına başvurmuştu.

Dün itibariyle mazeret ataması sonuçlarını MEB açıkladı ve yine kontenjan yetersizliğinden birçok öğretmen eş durumu özrü gerçekleşmedi.

Bu durumda, daha önceden iller arası yer değiştirmesi gerçekleşen ve ilişik kesmesini erteleyen eş, atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il'e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir.

Fakat, kılavuzdaki açıklamada iller arası yer değiştiren ve ilişik kesmesini erteleyen öğretmene eşinin mazeret tayininin gerçekleşmemesi halinde iller arası yer değiştirmesini iptal etme şartı olarak "diğer eşin bulunduğu il'e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda" kuralını koymuştur.

Bilindiği üzere özür durumu atamaları iki etapta yapılmıştır. Birinci etapta başvurular alınmış, ikinci etapta ise tercihler yapılmıştır.

Bu durumda iptal şartına bağlı olarak atanmak için zorunlu yada keyfi olarak tercihte bulunmayan öğretmenlerle ilgili aşağıda sıraladığımız sorular aklımıza gelmektedir.

1-Birinci etapta başvuru yaptıktan sonra tercihine hiç okul açılmayan eşin, iller arası ataması yapılan fakat ilişik kesmeyen eşinin ataması, talep ettiği zaman iptal edilecek midir?

2-İkinci etapta tercihine eşinin bulunduğu ilçede okul açılmayan bu nedenle hiçbir tercihte bulunmayan eşin, iller arası ataması yapılan fakat ilişik kesmeyen eşinin ataması, talep ettiği zaman iptal edilecek midir?

3-İkinci etapta tercihine eşinin bulunduğu ilçede bile tercih açılmasına rağmen hiçbir tercihte bulunmayan eşin, iller arası ataması yapılan fakat ilişik kesmeyen eşinin ataması, talep ettiği zaman iptal edilecek midir?

Bu soruların cevabını MEB'in açıklaması gerekmektedir. Ve yeni aile dramları yaratmamak adına MEB'in yukarıdaki yer verdiğimiz kılavuzdaki "2-Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi (iller arası yer değiştirme) gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi" şartına istinaden yukarıda yer verdiğimiz sorulardaki tüm öğretmenlerin talep etmesi halinde atamalarını iptal etmesi gerekmektedir. Çünkü en başından iller arası yer değiştirmede iptal hakkı şartı "Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin (iller arası yer değiştirme) gerçekleşmemesi" kuralıdır.

Ahmet KANDEMİR