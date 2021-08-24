Erdoğan, Yargıtay Başkanı Şahin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.
|24 Ağustos 2021 23:11
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