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Otomobil fiyatına tay satıldı

BURSA'da Karacabey Harası'nda 46 tayın satışından 4 milyon 246 bin lira gelir elde edildi. Bazı tayların lüks otomobil fiyatından daha pahalıya satıldığı ihalede Özelal isimli tay 300 bin liradan alıcı buldu.
24 Ağustos 2021 23:27
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Otomobil fiyatına tay satıldı

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 49 arap koşu tayından 46?sı satılarak 4 milyon 246 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 46'sı 20 ile 300 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalısı, Kıraft Dayanıklı Tüketim Malları Anonim Şirketi tarafından daire fiyatına, 300 bin liraya alınan 'Özelal' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.

Özelal'ı, Mehmet Gündüzeli'nin 270 bin liraya satın aldığı 'Kıralp' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 215 bin liraya İsmail Altın'ın aldığı 'Tezat' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM'in, 46 tayın satışından toplam 4 milyon 246 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.
DHA
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