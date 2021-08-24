Otomobil fiyatına tay satıldı
|24 Ağustos 2021 23:27
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TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 49 arap koşu tayından 46?sı satılarak 4 milyon 246 bin lira gelir elde edildi.
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 46'sı 20 ile 300 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.
İhalenin en pahalısı, Kıraft Dayanıklı Tüketim Malları Anonim Şirketi tarafından daire fiyatına, 300 bin liraya alınan 'Özelal' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.
Özelal'ı, Mehmet Gündüzeli'nin 270 bin liraya satın aldığı 'Kıralp' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 215 bin liraya İsmail Altın'ın aldığı 'Tezat' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM'in, 46 tayın satışından toplam 4 milyon 246 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.
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