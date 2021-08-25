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25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Ağustos 2021 00:02
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25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Fetih Programı'na katılmak üzere Muş'a gidecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasına ve partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlama törenleri kapsamında, Ahlat'taki Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecek, okçuluk, cirit ve atlı okçuluk gösterilerine katılacak.

(Bitlis/14.00/15.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bozkurt ve Ayancık'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/15.00/Sinop/17.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu, Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar, çeşitli branşlarda yapılacak mücadelelerle başlayacak.

- Organizasyonda Kadın Golbol Milli Takımı Japonya, Erkek Golbol Milli Takımı ise Almanya ile karşılaşacak.

- Milli sporculardan masa tenisinde Neslihan Kavas, Nergis Altıntaş, Hamza Çalışkan, Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut ve Hatice Duman, yüzmede ise Elif İldem, Koral Berkin Kutlu, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı mücadele edecek.

(Tokyo/03.00/14.08)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, Shakhtar Donetsk-Monaco, Dinamo Zagreb-Sheriff Tiraspol ve Brondby-Salzburg maçlarıyla tamamlanacak.

(Kharkiv/Zagreb/Brondby/22.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile yapılacak rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için son antrenmanını tesislerinde yapacak.

(İstanbul/16.30/17.30)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolculardan Luiz Gustavo, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile perşembe günü deplasmanda yapılacak maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Helsinki Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma için son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(Helsinki/18.30/19.00)

5- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolculardan Marek Hamsik, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Roma ile perşembe günü deplasmanda yapılacak maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Bordo-mavili ekip, karşılaşma için son çalışmasını da statta yapacak.

(Roma/18.30/19.00)

6- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile perşembe günü deplasmanda yapılacak maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma için son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(Kopenhag/18.30/19.00)

***

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Anadolu Ajansı
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