25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı
|25 Ağustos 2021 04:35
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ATAMA KARARLARI
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Şeref KALAYCI atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince
Milli Eğitim Bakanlığı
- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet SÜRMELİ, Dr. Haşan KAVGACI, Dr. Hüseyin ŞİRİN, Toper AKBABA ve Prof. Dr. Bahri ATA,
görevden alınmış,
- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ,
- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine; Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ, Doç. Dr. Cem GENÇOĞLU, Dr. Mehmet GÜNDÜZ ve Dr. Hüseyin YORULMAZ, atanmıştır.
24 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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