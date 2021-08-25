https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan atamam kararına göre, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Yönetim kurulu üyeliğine, Prof. Dr. Şeref KALAYCI atanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet SÜRMELİ, Dr. Haşan KAVGACI, Dr. Hüseyin ŞİRİN, Toper AKBABA ve Prof. Dr. Bahri ATA, görevden alındı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ, atandı, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine; Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ, Doç. Dr. Cem GENÇOĞLU, Dr. Mehmet GÜNDÜZ ve Dr. Hüseyin YORULMAZ, atanmıştır.
25 Ağustos 2021 04:35
+Aa- Yazdır
25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Şeref KALAYCI atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince

Milli Eğitim Bakanlığı

- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet SÜRMELİ, Dr. Haşan KAVGACI, Dr. Hüseyin ŞİRİN, Toper AKBABA ve Prof. Dr. Bahri ATA,

görevden alınmış,

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ,

- Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine; Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ, Prof. Dr. Bülent DİLMAÇ, Doç. Dr. Cem GENÇOĞLU, Dr. Mehmet GÜNDÜZ ve Dr. Hüseyin YORULMAZ, atanmıştır.

24 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
25 Ağustos 2021 04:50		 General ve amirler görev yeri değişikliği ve atama kararı resmi gazetede yayımlandı
25 Ağustos 2021 04:41
Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı
25 Ağustos 2021 00:29		 25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Ağustos 2021 00:02
Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse düşünülür
24 Ağustos 2021 23:55		 CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için skandal sözler
24 Ağustos 2021 23:23
Erdoğan, Yargıtay Başkanı Şahin'i kabul etti
24 Ağustos 2021 23:11		 Türkiye, dünyada en fazla aşı uygulanan 7. ülke oldu
24 Ağustos 2021 22:14
Erdoğan'dan, 'Neredeydik, nereye geldik?' paylaşımları
24 Ağustos 2021 21:49		 Türkiye'ye yönelik 'mülteci merkezi' spekülasyonu son buldu
24 Ağustos 2021 21:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
04:50 - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik04:41 - General ve amirler görev yeri değişikliği ve atama kararı resmi gazetede yayımlandı04:35 - 25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı00:29 - Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı00:02 - 25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:55 - Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse düşünülür
23:54 - Polis memuru koronavirüse yenik düştü23:41 - Çocuğa cinsel içerikli mesaj atan sapık akraba tutuklandı23:38 - Asya Kaplan Sivrisineği bir ilde daha görüldü23:27 - Otomobil fiyatına tay satıldı23:23 - CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için skandal sözler23:11 - Erdoğan, Yargıtay Başkanı Şahin'i kabul etti
22:44 - İstanbul'da kırtasiye ürünleri laboratuvarda böyle test ediliyor22:41 - Zonguldak baro başkanına yumruklu saldırı22:38 - Emniyet müdürünün kızı trafik kazasında yaşamını yitirdi22:24 - Kovid-19 hastasının yakınları 3 sağlık çalışanını darbetti22:16 - Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 kişi vefat etti
22:14 - Türkiye, dünyada en fazla aşı uygulanan 7. ülke oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı
25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı
General ve amirler görev yeri değişikliği ve atama kararı resmi gazetede yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Goriot Baba 5
bilgisi olmadan fikri olmak 2
kına yakmak 1
Çözüm üretmek 1
saç ektirme 2
biti kanlanmak 1
noktalama imla kuralları 2
dolunay 1
yazarlar ölür kitaplar kalır 1
memur olma isteği 1
SON İLANLAR
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 11 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 6 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 186 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 18 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 10 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Aydın Buharkent Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam