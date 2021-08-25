General ve amirler görev yeri değişikliği ve atama kararı resmi gazetede yayımlandı
TSK, ait 25 ağustos 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan karara göre General ve amirler görev yeri değişikliği ve atama kararı yayımlandı.
|25 Ağustos 2021 04:41
|+Aa- Yazdır
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.
24 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
25 Ağustos 2021 04:50
|25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı
25 Ağustos 2021 04:35
|Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı
25 Ağustos 2021 00:29
|25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Ağustos 2021 00:02
|Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse düşünülür
24 Ağustos 2021 23:55
|CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için skandal sözler
24 Ağustos 2021 23:23
|Erdoğan, Yargıtay Başkanı Şahin'i kabul etti
24 Ağustos 2021 23:11
|Türkiye, dünyada en fazla aşı uygulanan 7. ülke oldu
24 Ağustos 2021 22:14
|Erdoğan'dan, 'Neredeydik, nereye geldik?' paylaşımları
24 Ağustos 2021 21:49
|Türkiye'ye yönelik 'mülteci merkezi' spekülasyonu son buldu
24 Ağustos 2021 21:38