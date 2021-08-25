Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
25 ağustos 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan karara göre Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik yapıldı.
|25 Ağustos 2021 04:50
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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
24 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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