TSK'ya ait atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
|25 Ağustos 2021 05:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2'nci Başkanı olarak atanırken, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3'üncü Ordu Komutanlığına atandı. Kararla birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığında toplam 85 generalin ataması yapıldı.
RAFET DALKIRAN İSTİHBARAT BAŞKANI OLDU
Resmi Gazete'deki kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 26 amiralin görev yerlerinde değişikliğe gidildi. Korgeneral Rafet Dalkıran Genelkurmay İstihparat Başkanı olarak göreve getirilirken, Hava Kuvvetlerinde toplam 30 generalin ataması yapıldı.
Atamaların; 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince yapıldığı aktarıldı.
3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen görev yerlerine atanmıştır.
24 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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