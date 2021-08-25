https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik.
25 Ağustos 2021 06:18
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 83

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 221 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Genel Müdürlükte, teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat Kontrolörü istihdam edilebilir."

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 241 inci maddesinin başlığı "Uzman ve Denetmen İstihdamı" şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına "Defterdarlık Uzman Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile defterdarlıkların teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca doğrudan defterdara bağlı Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denktir."

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 243 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Hazine ve Maliye Bakanlığında hazine ve maliye uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ile bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığında durumlarına uygun muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü kadrolarına atanırlar. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığında idari görevde olanlardan, daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ve bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığında durumlarına uygun muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü kadrolarına atanırlar. Bunların hazine ve maliye uzmanı ve hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebat kontrolörü ve stajyer muhasebat kontrolörü kadrolarında geçmiş sayılır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanırlar. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığında idari görevde olanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanırlar. Bunların defterdarlık uzmanı ve defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

(3) Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Hazine ve Maliye Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır."

MADDE 5- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

24 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP: KHK ile mağdur edilen kişilerin haklarını iade edeceğiz
25 Ağustos 2021 06:15		 TSK'ya ait atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
25 Ağustos 2021 05:59
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
25 Ağustos 2021 04:50		 25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı
25 Ağustos 2021 04:35
Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı
25 Ağustos 2021 00:29		 25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Ağustos 2021 00:02
Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse düşünülür
24 Ağustos 2021 23:55		 CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için skandal sözler
24 Ağustos 2021 23:23
Erdoğan, Yargıtay Başkanı Şahin'i kabul etti
24 Ağustos 2021 23:11		 Türkiye, dünyada en fazla aşı uygulanan 7. ülke oldu
24 Ağustos 2021 22:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:50 - Kira, maaşı yakaladı tahsilat riske girdi06:40 - Yunanistan botları FETÖ'nün cankurtaranı oldu06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:18 - Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik06:15 - CHP: KHK ile mağdur edilen kişilerin haklarını iade edeceğiz05:59 - TSK'ya ait atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
04:50 - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik04:35 - 25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı00:29 - Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı00:02 - 25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:55 - Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse düşünülür23:54 - Polis memuru koronavirüse yenik düştü
23:41 - Çocuğa cinsel içerikli mesaj atan sapık akraba tutuklandı23:38 - Asya Kaplan Sivrisineği bir ilde daha görüldü23:27 - Otomobil fiyatına tay satıldı23:23 - CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için skandal sözler23:11 - Erdoğan, Yargıtay Başkanı Şahin'i kabul etti
22:44 - İstanbul'da kırtasiye ürünleri laboratuvarda böyle test ediliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
25 Ağustos 2021 tarihli atama kararı resmi gazetede yayımlandı
TSK'ya ait atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Bakan Koca, Trabzon ve Bursa'nın aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı
25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
CHP: KHK ile mağdur edilen kişilerin haklarını iade edeceğiz
Kira, maaşı yakaladı tahsilat riske girdi
Yunanistan botları FETÖ'nün cankurtaranı oldu
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hemşireye feci dayak 3
polisimin yanındayım 2
görme engelli yürüme yolu 2
emre kınay 1
0850 ile başlayan numaralar 3
deodorant 2
Charlie'nin Çikolata Fabrikası 1
memur 3
karşılıklı düşünmek 2
Çözüm üretmek 1
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam