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CHP: KHK ile mağdur edilen kişilerin haklarını iade edeceğiz

Darbe girişimi ardından kamudan KHK ile ihraç edilen FETÖ'cüleri yeniden yargılama teminatı veren CHP'den bir hamle daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KHK'lıların haklarını iade edeceklerini söyledi.
25 Ağustos 2021 06:15
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CHP: KHK ile mağdur edilen kişilerin haklarını iade edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilenlere yönelik çalışmalarına hız verdi. KHK'lılarla yaptığı toplantılarda ihraç edilen FETÖ'cülere yeniden yargılama sözü veren CHP'de bu kez Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KHK'lıların haklarını iade edeceklerini söyledi.


CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya kanalında 100 binden fazla KHK'lı kişinin 5 yıldan fazla süredir mağdur edildiğini ifade ederek "3 ayda 6 ayda bitecek soruşturmalar, kararlar uzatıldı. Yeni yargı yerleri açıldı. Tek yetkili mahkeme Ankara İdare Mahkemesi yapıldı. Bölge İdare Mahkemesi'nde özel mahkemeler kuruldu. 100 binden fazla mağdur var. Sivil ölüme mahkum edilmiş yurttaşlarımız bunlar" iddiasında bulundu.
Tanrıkulu, olası iktidarlarında ilk yapacakları şeylerden bir tanesinin de KHK ile mağdur olduklarını iddia ettikleri kişilere haklarını iade etmek olacağını söyledi.

FETÖ'CÜLERLE BULUŞTULAR

CHP Genel Merkezi'nin kararı doğrultusunda, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Yüksel Taşkın, geçtiğimiz ay FETÖ nedeniyle kamudan ihraç edilen KHK'lılarla buluştu. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, kesinleşmiş yargı kararlarını görmezden geldi, tüm dosyaları yeniden açacaklarını ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, FETÖ ile mücadele etmek için çıkarılan KHK'ları yıkım olarak niteleyerek "KHK dehşet, yıkım gibi bir şey. Çoğunuzun mahkumiyeti soyut düşüncelere dayanıyor. Büyük haksızlıklara uğradınız. Partimizle birlikte tüm vatandaşlarımızın eşit, adil yargılanacağı aydınlık Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

YARGIYA MÜDAHALE SÖZÜ!

Teröre destek veren sözde "Barış Akademisyenleri" arasında yer alan ve kamudan ihraç edilen Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, yaptığı konuşmada, "Biz bu işin siyasetle çözüleceğine inanıyoruz. Artık hukukla falan çözülmez. Siyasetin bunu anımsatmak, tazelemek gibi bir görevi var. Kimse yüzünü dönemez" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da terör örgütü bağlantıları sebebiyle görevlerinden ihraç edilenlere yeniden yargılanma vaadinde bulundu.

CHP NE YAPACAK?

KHK'lılarla buluşma organizasyonunu İzmir'den başlatan CHP, bu faaliyetlerini 35 ilde yapacak. FETÖ'cülere verdiği işe iade sözünü hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi olarak gördüğünü açıklayan CHP'li yetkililer olası iktidarlarında KHK ile ihraç edilenlerin tamamını işlerine iade edecek. CHP, iktidara geldiğinde Barış Akademisyenlerinin görevlerine iadesini ilk bir hafta içinde gerçekleştirecek.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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