Yunanistan botları FETÖ'nün cankurtaranı oldu

Kimlikleri açıklanmayan 8 FETÖ'cü, Türkiye'den 14 metre uzunluğunda bir yelkenli tekne ile yola çıktı. Tekne bir süre yol aldıktan sonra bozuldu. Yunan balıkçıların yardımıyla tekneyi tamir eden FETÖ'cüler yeniden yola koyuldu. Ancak bir süre sonra teknenin yelkeni kırıldı.



8 FETÖ'cü, Türkiye'den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Arıza yapan örgüt üyelerine Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı.



Avrupa'ya gitme hayaliyle yola düşen mültecileri ellerini kelepçeleyerek denize atan, botlarını patlatan Yunanistan, söz konusu FETÖ'cüler olunca denize kırmızı halı sermedikleri kaldı. Türkiye'den kaçarken Akdeniz'in ortasında kalan çoğu FETÖ'cü eski asker olan 8 kişi Sahil Güvenlik ekibi ile tahliye etti.

FETÖ'cü teröristlerin hem hedef hem de Avrupa'ya geçiş için güvenli transit ülke olarak gördükleri Yunanistan ilginç bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgiye kimlikleri açıklanmayan 8 FETÖ'cü, Türkiye'den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Akdeniz'e açılan teröristler bir süre yol aldıktan sonra tekne arızalandı. Yunan balıkçıların da yardımıyla tekneyi tamir eden FETÖ'cüler yeniden yola koyuldu.



İKİNCİ KEZ ARIZA YAPTI

Ancak bir süre yol aldıktan sonra bu kez de teknenin yelkeni kırıldı. Denizin ortasında kalan FETÖ'cüler, yine yardım çağrısında bulununca yine balıkçılar ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri devreye girdi. Akdeniz'e açılan göçmenleri ellerini bağlayarak denize atan, ucu demirli sopalarla botları patlatıp ölüme terk eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ'cüleri Girit adasına çekti.

FRANSA'YA GİDECEKLERMİŞ

Bir süre polis nezaretinde limanda bekletildikten sonra adaya alınan FETÖ'cülerin ihtiyaçları giderildi. Yunan basınında çoğunun asker olduğu belirtilen 8 Türk'ün siyasi sığınma talep ettiği belirtildi. Ayrıca FETÖ'cülerin ilk ifadelerinde Fransa'ya gitmek üzere denize açıldıkları aktarıldı. Denizcilik Bakanlığı'nın 8 Türk ile ilgili süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

9 BİN SİYASİ SIĞINMA TALEBİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbeci askerler başta olmak üzere çok sayıda FETÖ militanı Yunanistan'a kaçtı. Ege Denizi üzerinden botlara binen FETÖ'cülerin bu ülkeye sığınma talebinde bulunmalarının yanı sıra, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine geçişi de yine Yunanistan üzerinden sağlandı. Onlarca FETÖ'cüye kucak açan Yunanistan, son 3 yılda Türkiye'den botlarla ve Trakya'dan sınırı geçerek kaçan yaklaşık 2 bin FETÖ üyesine siyasi sığınma hakkı verdi. Ülkeye son 3 yılda siyasi sığınma talebinde bulunan 9 bin FETÖ'cü olduğu ifade ediliyor. 2017'den itibaren Yunanistan'a yasa dışı yollarla giriş yapan ve çoğu FETÖ'cü olan Türk vatandaşlarının sayısı 19 bin 653 ile ifade ediliyor. Yunanistan 2018'e kadar 679 kişinin başvurusunu reddederek Türkiye'ye iade etti.

BAŞVURUNUN ARDINDAN SERBESTLER

Türkiye'den sığınma başvurusunda bulunan FETÖ'cüler, ülkeye girdikten sonra genellikle serbest bırakılıyor. Atina'da merkezi yerlerde kalan FETÖ'cüler çoğunlukla mülakatlara gelmiyor. Yunanistan üzerinde başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gidiliyor. Türkiye'den Yunanistan'a 2014'te 73, 2015'te 182, 2016'da ise 313 kişinin yasa dışı yollarla giriş yaptığı, bu rakamlar 2017'de 2 bin 738, 2018'de 8 bin 898, 2019'da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 salgınıyla birlikte geçtiğimiz yıl yasa dışı geçiş yapan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi azalma yaşandığı ifade ediliyor.

Aybike Eroğlu