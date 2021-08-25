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Kira, maaşı yakaladı tahsilat riske girdi

İstanbul'da merkezi yerlerde ve markalı konutlarda kiralar, ortalama bir dairede 5 bin TL bandına kadar çıktı. Emlakçılar "Başta kiracılar bu fiyata tutuyor ama sonradan tahsilat risklerinin arttığına dair haberler alıyoruz. Düzenli ödeme alabilmek, fahiş fiyattan daha mantıklı" uyarısında bulunuyor.
25 Ağustos 2021 06:50
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Kira, maaşı yakaladı tahsilat riske girdi

Kentsel dönüşümle başlayan, yeni tip Covid-19 salgını, üniversitelerin açılması, yabancıların Türkiye'deki konut talebi ile fahiş rakamlara ulaşan kira fiyatları, tüketicinin cebini yakıyor. İstanbul'da merkezi yerlerde ve markalı konutlarda kiralar, ortalama bir dairede 5 bin TL bandına kadar çıktı. Yükselen kiraları fırsat bilen bazı ev sahipleri ise eski kiracılarını "kanuni hakkı olmadığı" halde tahliye ediyor. Ardından evini yüksek fiyatlardan kiraya vermeye çalışıyor. Diğer taraftan başka bir gelişme de yaşanıyor. İstanbul'daki emlakçılar; kiraların hane halkı gelirlerini yakaladığı, yüksek fiyattan tutulan evlerde ilk aylarda düzenli ödeme yapıldığı, ancak son günlerde fahiş kiraların tahsilatında sıkıntıların artmaya başladığı ve bu sebeple ev sahibi-kiracı ihtilaflarının yükseliş eğilimine girebileceği uyarısında bulunuyor.

ŞİKAYETLER TAVAN YAPTI

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, kira artışlarındaki yüksekliğe dikkati çekerek, kendilerine bu konuda çok sayıda şikayet geldiğini anlattı. Kiralarda özellikle bazı bölgelerde fahiş fiyat artışı olduğunu vurgulayan Küçük "Ev sahipleri TÜFE kuralına uymuyor, daha da artırmak istiyor ve çeşitli bahanelerle mevcut kiracıyı çıkarıp, daha yüksek kirayla evlerini vermek istiyor. Mevcut kiracıların, tüketicilerin karşılaştığı en büyük sorun bu. Piyasada herkes fiyatların artacağı beklentisine girdi. Yakın zamanda okullar açılıyor, üniversiteye yeni öğrenciler gelecek, tayinler var. Ev sahipleri, bunları da bahane yaparak kiraları artırıyorlar. Burada mutlaka bir denetime ve gözetime ihtiyaç var" dedi.

EV SAHİBİNE KOZ VERMEYİN

Gelen göçlerle birlikte konut talebinin artması sonucu mevcut konutların ihtiyaca cevap veremediğini, buradan kaynaklanan bir artış olduğunu aktaran Küçük, sebeplerin tamamı birleştiğinde ciddi bir şikayet yoğunluğunun kendilerine geldiğini söyledi. İletilen şikayetlerle ilgili bilgi veren Küçük "Öncelikle TÜFE oranına asla uyulmuyor, mevcut kiralarda en az yüzde 25-30'lara varan artışlar yapıldığı söyleniyor. Yeni kiralamalarda ise yüzde 40-45'lere varan artışlar var. Burada tüketicilere özellikle mevcut kiralarını zamanında ödemeleri uyarısında bulunmak istiyorum, ev sahibinin eline koz vermemek adına bu önemli. Yeni kiralayacak vatandaşlar da iyi araştırma yapsınlar" ifadelerini kullandı.

ARTIŞLARDA DURAKLAMA YAŞANACAK

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa kiralarda yaşanan artışla ilgi olarak, "Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde yüzde 50-60'lara varan, hatta daha fazla artış var. 1-2 sene önce 3 bin TL'ye bulduğunuz evi, şu anda 4-5 bin TL'den aşağı bulamıyorsunuz. Bu bahsettiğim fiyatlar 2+1 evler için geçerli. 3+1 evler zaten uçmuş durumda, 7 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL diye gidiyor. Avrupa Yakası'nda da Avcılar'da 1.000 TL'lik ev, 2 bin 500 TL'ye çıktı. Salgın dolayısıyla memleketine giden bazı aile ve öğrenciler dönüşe başladı. Üniversite sonuçlarıyla birlikte de bir talep oluştu. Yabancılar geliyor, onlar da piyasayı yükseltti. Hepsi üst üste gelince böyle bir tablo ortaya çıktı. Bu bir furya. Bundan sonra aynı şekilde yükselme görmeyiz. Yıl sonuna kadar bu artış trendi devam eder ama daha düşük oranlarda... Sonra bir duraksama yaşarız, 1,5-2 yıla kadar da tablo tersine döner" dedi.
Türkiye
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