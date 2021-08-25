Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor

Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin fişini çekti. Bunun yerine bağlantılar, özelleştirilebilir bir sticker'a eklenecek.

Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, hikayede yer alan bağlantıya ulaşmak için yukarı kaydırmak yerine hikayeye eklenen sticker'a tıklayacaklar. Hikayelerde bağlantılara yer verecek olan sticker, hikayeyi atan kişiler tarafından özelleştirilebilecek.

30 Ağustos'ta kaldırılıyor

Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin kullanımına 30 Ağustos'ta son vereceğini açıkladı.

Instagram, yukarı kaydır özelliğini sticker'la değiştirmeyi ilk olarak haziran ayında çeşitli kullanıcılarla denedi.