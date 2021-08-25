Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor
Sosyal medya platformu Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin fişini çekti. İşte yerine geçecek yeni özellik
|25 Ağustos 2021 08:05
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Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin fişini çekti. Bunun yerine bağlantılar, özelleştirilebilir bir sticker'a eklenecek.
Bu değişiklikle birlikte kullanıcılar, hikayede yer alan bağlantıya ulaşmak için yukarı kaydırmak yerine hikayeye eklenen sticker'a tıklayacaklar. Hikayelerde bağlantılara yer verecek olan sticker, hikayeyi atan kişiler tarafından özelleştirilebilecek.
30 Ağustos'ta kaldırılıyor
Instagram, hikayeler özelliğinde yer alan 'yukarı kaydır' özelliğinin kullanımına 30 Ağustos'ta son vereceğini açıkladı.
Instagram, yukarı kaydır özelliğini sticker'la değiştirmeyi ilk olarak haziran ayında çeşitli kullanıcılarla denedi.
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