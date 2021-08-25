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Gineli bakanın yeğeni yağ aldırma operasyonunda hayatını kaybetti

Yağlarını aldırmak için bıçak altına yatan ve operasyon geçirdiği hastanede yaşamını yitiren Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe'nin ölümünde savcılık devrede.
25 Ağustos 2021 08:10
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Gineli bakanın yeğeni yağ aldırma operasyonunda hayatını kaybetti

Abibe'nin yağ aldırma operasyonundan sonra ikinci bir ameliyat geçirdiğini belirleyen savcılık, her iki ameliyatın 6 doktorunu da şüpheli olarak belirledi. Akıllara 'yağ aldırma değil bağırsak ameliyatı mı öldürdü' sorusu geldi. Savcılığın beklediği doktorların kusurunun olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu ve şüpheli ölüme dair otopsi raporunun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.

. İstanbul'da özel bir hastanede 'yağ aldırma' (Liposuction) ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe'nin ölümüne ilişkin savcılık devrede.Olay, Ataşehir'e bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Batı Afrika ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı.

İKİNCİ AMELİYATI DA GEÇİRMİŞ

Yaşanan olayın üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan başlatılan soruşturma titizlikle yürürken soruşturma kapsamında yeni bilgiler de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Simone Bıchara Abibe 27 Temmuz'da yağ aldırma ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşmayı beklerken bağırsak sorunları yaşadı ve ikinci bir operasyona daha alındı. İşte bu operasyondanra sorunlar daha da büyüdü, Abibe 11 Ağustos günü hayatını kaybetti.

ŞÜPHELER 6 DOKTOR ÜZERİNDE

Olayın ardından Simone Bıchara Abibe'nin eşi şikayetçi oldu. Savcılık Abibe'nin tüm tedavi evraklarını hastaneden istedi. Hem yağ aldırma hem de bağırsak ameliyatına giren doktorlar soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yer aldı. 2 ayrı ameliyattan 6 doktorun şüpheli sıfatıyla yer aldığı dosyada savcılık doktorların kusurunun olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. 5 doktorun ifade verdiği dosyada doktorların şüpheli ölüme ilişkin kabahatlerinin olmadığını söylediği öğrenilirken, Abibe'nin şüpheli ölümünü aydınlatacağı düşünülen otopsi raporu bekleniyor.

Ceyhan TORLAK
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