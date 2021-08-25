Afet faturası 2.48 milyar TL

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi, ardarda meydana gelen ve onlarca vatandaşın yaşamına malolan yangın ve sel felaketleri oldu. Yedi bakanın katılarak parti yönetimine bilgi verdiği toplantıda, afetlerde kullanılmak üzere 7 milyon TL yardım toplayan kabine üyelerinin ardından, MKYK üyelerinin de yeniden inşa ve destek faaliyetlerine 6 milyon TL'lik katkı sunacağı kaydedildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı sunumda, son 1.5 ayda yaşanan yangın ve sel felaketlerinin sebep olduğu zararlara yönelik "yeniden yapım" maliyetinin 2 milyar 484 milyon TL olarak hesaplandığını açıkladı.

AK Parti MKYK'da, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Tarım, Kültür ve Turizm, Maliye, Ulaştırma ve Aile Bakanları birer sunum gerçekleştirdi. Bakanlar yaşanan afetler ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili kurula bilgi verdi.

İlk ihale 31 Ağustos'ta

Çevre ve Şahircilik Bakanı Murat Kurum'un sunumuyla yangın ve sel afetlerinin yıkıcı faturası da ortaya çıktı. Kurum'un verdiği bilgilere göre Antalya'daki yangında bin 360'ı Manavgat'ta olmak üzere toplam bin 641; Muğla'da ise 195'i Marmaris'te toplam 270 yıkık ve acil yıkılacak ağır hasarlı bina tespit edildi. Antalya'da yıkılan veya yıkım kararı verilen konut sayısı bin 215; Muğla'da ise 113 oldu. Manavgat'ta başlayacak ilk konut inşaatının ihale tarihi olarak 31 Ağustos belirlendi. Muğla'da yapılacak konut ve ahırlar için de ilk ihale aynı tarihte gerçekleştirilecek.

Muğla'da 2+1 tek katlı, 3+1 tek katlı ve 2+1 iki katlı üç tip köy evi inşası planlanırken, evlerin brüt alanının 91,18 metrekare ile 121,77 metrekare arasında değişeği belirtildi. Projeler kapsamında cami, köy konağı gibi alanların da inşa edileceği kaydedildi. Antalya'da TOKİ tarafından yapılacak konut ve dükkanların maliyeti 960 milyon TL olarak hesaplanırken, belediyelere acil hibe ve altyapı hasar onarım hibesi ve araç gereç yardımlarıyla birlikte toplam maliyetin 971 milyon 750 bin TL'yi bulacağı belirtildi.

Muğla'da ise 98 milyon 200 bin TL'si konut ve ahırlar; 8 milyon 900 bin TL'si acil hibe ve 5 milyon 275 bin TL'si araç gereç yardımı olmak üzere toplam 112 milyon 375 bin TL yangın maliyeti çıktı. Antalya ve Muğla'daki yangınların sebep olduğu zararlara yönelik "yeniden yapım" maliyetinin toplam 1 milyar 84 milyon 125 bin TL olarak hesaplandığı açıklandı.

Sel 927 milyon TL

Kurum, 14 Temmuz'da Rize'de 22 Temmuz'da Artvin'de yaşanan sel felaketlerine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre Rize dere yatağında kalan yapı sayısı 650 olarak tespit edilirken, Rize-Artvin'deki sel felaketinin toplam maliyeti 472 milyon 865 bin olarak hesaplandı.

Bakanlara 'sahaya dönün' talimatı

Erdoğan, bakanların MKYK toplantısının hemen ardından bölgeye dönmesi ve vatandaşın sıkıntı ve taleplerini birinci ağızdan dinlemesi talimatını verdi.