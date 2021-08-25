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Afrika Türkiye'den ürün alımlarını artıracak

Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, İstanbul'da başladı. 23-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, 100 tekstil markasıyla çoğunluğu Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen yaklaşık bin alıcının buluşmasına ev sahipliği yaptı. Ancak bu yıl dikkat çeken şekilde Afrika ülkelerinden gelen alım heyetleri öne çıktı.
25 Ağustos 2021 08:58
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Afrika Türkiye'den ürün alımlarını artıracak

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in ilgili yazısı şöyle; Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ile fuarda yaptığımız sohbette, son yıllarda özellikle Nijer, Kongo, Kenya gibi Sahra Altı Afrika ülkelerinden şirket temsilcilerinin sayısında artış olduğunu, bu bölgenin Türk tekstili ile tanıştığını ifade ediyor.

Eraslan, düzenledikleri etkinliklerin turizm açısından büyük değer yarattığını kaydediyor. Eraslan, Kapadokya'nın muhteşem doğasında gerçekleştirilen dijital defile görüntülerinin İstanbul fuarına büyük katkısının olduğunu belirtiyor.

Defile ve fuarlara gelen ünlü isimlerin özellikle sosyal medyada yaptıkları paylaşımların Türkiye açısından büyük getirisi olduğunu anlatan Eraslan, "Türkiye'yi sadece üretim ve ticaret merkezi olarak düşünmek yanlış olur. Burası dünyanın en farklı güzelliklerine sahip bir coğrafya. Bir defilemiz, milyonlarca kişi tarafından fark ediliyor. Bu da gönüllü yaptığımız, karşılık almadığımız bir Türkiye tanıtımı oluyor" diyor.

Gelenlerin sayısı 2.5 kat arttı

Hikmet Erarslan, Ağrı-Doğubayazıt'ta düzenledikleri defile ve resim sergisinden örnek veriyor. Geçmiş yıllarda ortalama 25 bin ziyaretçiyi ağırlayan Doğubayazıt'taki İshakpaşa'ya bu yıl gelenlerin sayısı 2.5 kat artmış durumda.

Eraslan, şu bilgileri veriyor: "Orada dijital defile ve resim sergisi yaptık. Haber ve paylaşımların etkisiyle, yerel yönetimden aldığım bilgiye göre bu yılın 8 ayında İshakpaşa'yı 63 bin kişi ziyaret etmiş. Sadece bilet geliri 945 bin lira. Bir de orada yaratılan konaklama, yeme-içme, alışveriş gibi etkilerini düşünün. Antalya'da yaptığımız organizasyona 5 bin kişi katıldı.

Bunun turizme yansıması oldukça yüksek. Gelenler, gelecekleri de davet ediyor. Bu fuarda yıl içinde devam edecek siparişlerle birlikte 10 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz. Sırada Çin sınırındaki Kazakistan'ın eski başkenti Almaty var. Burada da Türk üreticileri ile Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya ülkelerinden gelecek butik ve mağaza sahiplerini buluşturacağız. 6 - 8 Eylül tarihleri arasında Kazakistan'da gerçekleştirilen en büyük moda etkinliğini yapacağız. Hedefimiz tekstil ürünlerimizi İpek Yolu güzergahındaki tüm pazarlara sokmak."
Dünya
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