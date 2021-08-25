Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili net konuştu
|25 Ağustos 2021 09:04
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı anketlerinde isminin üst sıralarda çıkması soruldu. Yavaş, "Millet İttifakı'nın bu konuda ortak bir tavrı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesinin dışına çıkmam mümkün değil. Günü geldiğinde anketler önümüze getirilir, aday sen ol denirse bunlar düşünülür" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın üzerinde çalıştığı sistem sonucunda Cumhurbaşkanı adayının isminin bir öneminin kalmayacağını belirten Yavaş, şunları söyledi:
Şimdi burada sayın Genel Başkanımız sayın Akşener ve Millet İttifakı'nın genel başkanlarının mutabık kaldığı konu var. Öncelikle sistem tanımlanıyor. Başkanlık sisteminin verim vermediği görülüyor. Bir model koyalım ortaya, o sistem üzerinden gidelim. Eğer bu gerçekleşirse Cumhurbaşkanı'nın ismi kalmayacaktır. Bunlar takvime konulur. Şu tarihte şunlar yapılacak diye. Ben Cumhurbaşkanı'nın isminin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Kemal bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz.
'SEÇİMLER GELDİĞİNDE DÜŞÜNÜRÜZ'
Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanının bu konudaki elini rahatlatmamız lazım. Benim gururumu okşuyor ama motivasyonumu bozuyor. Ben yarın kendimi kalkıp da kibrime yenilerek ben Ankara'da aday olmayayım moduna girdiğim zaman motivasyonum ortadan kalkar. Genel başkanlar günü geldiği zaman karar vereceğiz diyorlar. İmamoğlu ve Yavaş hangisi güçlü her gün tartışılıyor. Seçim gündemde değil şu anda.
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