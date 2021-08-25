https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili net konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "Kılıçdaroğlu aday ol derse o zaman düşünülür" dedi.
25 Ağustos 2021 09:04
+Aa- Yazdır
Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili net konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı anketlerinde isminin üst sıralarda çıkması soruldu. Yavaş, "Millet İttifakı'nın bu konuda ortak bir tavrı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesinin dışına çıkmam mümkün değil. Günü geldiğinde anketler önümüze getirilir, aday sen ol denirse bunlar düşünülür" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın üzerinde çalıştığı sistem sonucunda Cumhurbaşkanı adayının isminin bir öneminin kalmayacağını belirten Yavaş, şunları söyledi:

Şimdi burada sayın Genel Başkanımız sayın Akşener ve Millet İttifakı'nın genel başkanlarının mutabık kaldığı konu var. Öncelikle sistem tanımlanıyor. Başkanlık sisteminin verim vermediği görülüyor. Bir model koyalım ortaya, o sistem üzerinden gidelim. Eğer bu gerçekleşirse Cumhurbaşkanı'nın ismi kalmayacaktır. Bunlar takvime konulur. Şu tarihte şunlar yapılacak diye. Ben Cumhurbaşkanı'nın isminin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Kemal bey beni birçok muhalif isme rağmen aday yaptı. Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında bir şey yapma durumum olamaz.

'SEÇİMLER GELDİĞİNDE DÜŞÜNÜRÜZ'

Bir iz bırakıyoruz. Genel başkanının bu konudaki elini rahatlatmamız lazım. Benim gururumu okşuyor ama motivasyonumu bozuyor. Ben yarın kendimi kalkıp da kibrime yenilerek ben Ankara'da aday olmayayım moduna girdiğim zaman motivasyonum ortadan kalkar. Genel başkanlar günü geldiği zaman karar vereceğiz diyorlar. İmamoğlu ve Yavaş hangisi güçlü her gün tartışılıyor. Seçim gündemde değil şu anda.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Afet faturası 2.48 milyar TL
25 Ağustos 2021 08:51		 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
25 Ağustos 2021 06:18
CHP: KHK ile mağdur edilen kişilerin haklarını iade edeceğiz
25 Ağustos 2021 06:15		 TSK'ya ait atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
25 Ağustos 2021 05:59
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
25 Ağustos 2021 04:50		 MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı
25 Ağustos 2021 04:35
2 il daha aşılamada mavi kategorine geçti
25 Ağustos 2021 00:29		 25 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
25 Ağustos 2021 00:02
Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu aday ol derse düşünülür
24 Ağustos 2021 23:55		 CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için skandal sözler
24 Ağustos 2021 23:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:26 - Kastamonu'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü09:13 - Hem öğretmenler hem öğrenciler için aşı olmayana hayat zor!09:04 - Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili net konuştu08:58 - Afrika Türkiye'den ürün alımlarını artıracak08:54 - 1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı: Artış devam edecek mi?08:53 - Sosyal medya adaleti geçici bir yanılsama
08:51 - Afet faturası 2.48 milyar TL08:42 - Deterjanların içeriği değişsin08:32 - Krizin nedeni plaka ağalığı! İstanbul'un bitmeyen taksi çilesi08:24 - 6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı08:22 - Bursa'da 15 yaşındaki genç zeytinlikte ölü bulundu08:12 - Evlilik sorusuna arkadaşlarına danışarak cevap veren damat şaşırttı
08:10 - Memur ve emekli maaş zammı sonrası aile yardımı 429 lirayı geçti08:10 - Gineli bakanın yeğeni yağ aldırma operasyonunda hayatını kaybetti08:05 - Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor07:52 - Sağlık Bakanlığı'ndan 'doktorumdan şikayetim var' uyarısı07:51 - 2 milyarlık bütçe ile kalkınma müjdesi
07:46 - Oyuncu Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Kira, maaşı yakaladı tahsilat riske girdi
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı
TSK'ya ait atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Karakolda ölümle ilgili 12 polise dava
Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor
CHP: KHK ile mağdur edilen kişilerin haklarını iade edeceğiz
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı!
Memur ve emekli maaş zammı sonrası aile yardımı 429 lirayı geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memur 3
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 2
keçi gibi inat 2
memur çocuğu olmak 2
tesel-ya 1
memur denince akla gelenler 4
kendine müslüman 1
emre kınay 1
karşılıklı düşünmek 2
memur olma isteği 2
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam