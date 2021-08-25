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Hem öğretmenler hem öğrenciler için aşı olmayana hayat zor!

MEB'in yayımladığı rehbere göre yüz yüze eğitim için öğretmenlerden aşı olmamaları durumunda, haftada iki kez PCR testi istenecek. Velilerin okula girişlerine izin verilmezken dersler, 40 dakikayı aşmayacak. Üniversiteler, koronavirüs nedeniyle 1.5 yılı uzaktan geçen eğitimin ardından eylülde öğrencilerine tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor. Hem aşı olmayan öğretmenleri hem de üniversite öğrencileri ise zor bir eğitim yılı bekliyor
25 Ağustos 2021 09:13
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Hem öğretmenler hem öğrenciler için aşı olmayana hayat zor!

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler ve Genel Kuralları" başlıklı ortak bir rehber yayımladı. MEB tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen rehberde öğretmenlerin, okul, servis personelinin ve kantin çalışanlarının tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilirken, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları ve sonuçların okul tarafından kayıt altında tutulması istendi. Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşı olmalarının önerildiği rehberde öne çıkan kurallar şöyle:

MASKE TEMİN EDİLECEK

Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması halinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske MEB tarafından temin edilecek. Okulda, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalı.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yoluyla izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Seminer haftasında enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak önlemlerin takibi yapılacak. Tüm öğrenciler okula maskeyle gelmeli ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.

HES KODUNA BAKILACAK

Maske takamayan öğrenciler; gelişimsel sorunları veya doktor raporuyla kayıt altına alınmış olan tıbbi nedenlerle maske takamayan çocuklarda mümkünse yüz koruyucu kullanımı sağlanmalı. Öğretmenler ve diğer görevliler aşılanma durumundan bağımsız olarak okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takmalı.

Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin dersler arasında maskelerini değiştirmeleri önerilir. Yiyecek içecek tüketiminin ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi için özen gösterilmeli.

Veli ve ziyaretçilerin salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemeli. Ziyaretçiler zorunlu olmadıkça okula alınmamalı, alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolünde durumları 'risksiz' olmalı.

VALİLİK DUYURDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı öncesi İstanbul il ve 39 ilçe milli eğitim müdürüyle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Twitter hesabından toplantıyı paylaşan Yerlikaya, "Yüz yüze eğitimde aşı en büyük önceliğimiz. Koronavirüs geleceğimizi

TEMAS EN AZA İNDİRİLECEK

Ders sırasında sınıf camlarının öğrenciler açısından risk yaratmayacak şekilde mümkün olduğu kadar açık kalması istenilen rehberde, ders aralarında tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapısının tamamen açılarak en az 10 dakika süreyle havalandırılması tavsiye edildi.

Teneffüs saatlerinin, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanması tavsiye edilen rehberde, okul kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlama yapılması belirtildi.

Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek yüksek sesle yapılan egzersizlerin açık alanda ve öğrenciler arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılması gerektiği kaydedilen rehberde ders sürelerinin sınıf boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanması istendi.

Rehberin sonunda velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilmesi de önerilirken, formda "Çocuğumda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu, aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesiyle hastane yatışı yapılan kişi varlığı, aile içerisinde Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumu"nda velinin çocuğu okula göndermemesine dikkat çekildi.

AŞI OLMAYANA KAMPÜS HAYATI ZOR

Ozan Ömer Kadüker - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı olmayan üniversite öğrencileri ve çalışanlardan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceklerini açıklamıştı. Üniversitelerde de uygulamanın nasıl olacağı belli olmaya başladı. Örneğin Ankara Üniversitesi, yüz yüze eğitim için öğrencilerden derslerin başlamasına en az 15 gün önce iki doz aşılarını tamamlamalarını istedi. Fakültelerin yanı sıra spor tesisleri ve yurtlara girişte HES kodu ve Kovid-19 aşı kartlarının talep edileceğini belirten üniversite ders sürelerini 30 dakikayla sınırlı tutacak.

Hacettepe Üniversitesi de öğrencilerinden ikinci doz aşının üzerinden 15 gün geçmesini ve aşı olmayanlardan 72 saat öncesine ait PCR testi istediğini açıkladı. Daha önce Kadir Has Üniversitesi de iki doz aşı olmayanların kampüse girmesine izin verilmeyeceğini ancak online eğitime devam edebileceğini öğrencilerine duyurmuştu.

REKTÖRLERDEN ORTAK ÇAĞRI

Marmara, İstanbul Teknik, Üsküdar da öğrencilerine aşı tavsiyesinde bulunan üniversitelerden birkaçı. Anadolu, İnönü, Medeniyet, Bursa Uludağ, Hitit, Gaziantep'in de aralarında yer aldığı 15 üniversitenin rektörü tüm hazırlıkları tamamlandıklarını belirterek bu hazırlıkların boşa gitmemesi için öğrencilerin ve ailelerin aşı olmalarını istedi.
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