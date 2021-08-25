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Kastamonu'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
|25 Ağustos 2021 09:26
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Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Köyü Muhtarı Hüseyin Çiftçi, köyün yaylasına giderken Hüseyin Garip'e ait 19 ET 428 plakalı traktörün uçuruma devrilmiş halde olduğunu gördü.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Garip'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Garip'in cesedi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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