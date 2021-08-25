Güvenlik görevlisinden sokak köpeğine 'sıcak su' eziyeti
|25 Ağustos 2021 09:39
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Edinilen bilgiye göre olay, geçen 22 Ağustos tarihinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır sitede oturan vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu. Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.'nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.E.K.'nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü. Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.'nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi. Köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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