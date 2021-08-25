https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Covid-19 hastası kadını otobüse aldı! Şoförün bahanesi pes dedirtti

KIRIKKALE'de covid-19 PCR testi pozitif olan kadını "HES kodu" sorgulamadan otobüse alan şoför, "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. Ekipler, hem kadına hem de otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.
25 Ağustos 2021 09:40
+Aa- Yazdır
Covid-19 hastası kadını otobüse aldı! Şoförün bahanesi pes dedirtti

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, otobüs ve özel araçlarda seyahat eden kişilerin "HES kodu" kontrollerini gerçekleştirdi.

Sivas'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgusunda bir kadının Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden kadına ve otobüs firmasına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazdı. Filyasyon ekipleri, otobüs şoförüne "HES kodu" sorgusu yapılmadan yolcu alınmaması gerektiğini söyledi. Covid-19 hastası kadını "HES kodu" sorgulamadan otobüse alan şoför ise "elektrikler yoktu" diyerek sistemlerin çalışmadığını iddia etti. PCR testi pozitif olan kadın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Cami bombalayacak' iftirası atılan general terörle mücadelenin başına getirildi
25 Ağustos 2021 11:16		 Aşısız kişilerin hastaneye yatma ihtimali 29 kat daha fazla
25 Ağustos 2021 11:09
D vitamini eksikliği için doğal öneriler
25 Ağustos 2021 10:27		 Fransa'da çocuklarının olmayacağı söylendi, Diyarbakır'da ikiz müjdesi verildi
25 Ağustos 2021 10:21
Sahte 'PCR sonucu' pazarı oluşturuldu
25 Ağustos 2021 09:56		 Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi
25 Ağustos 2021 09:45
Türk tarihinin şanlı zaferleri Ağustosta yazıldı
25 Ağustos 2021 09:36		 Sosyal medya adaleti geçici bir yanılsama
25 Ağustos 2021 08:53
Evlilik sorusuna arkadaşlarına danışarak cevap veren damat şaşırttı
25 Ağustos 2021 08:12		 Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
25 Ağustos 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!11:29 - Yurt dışında hukuk okuyan Türk öğrencilere burs11:28 - Bolu'da tıra çarpan otomobil dorsenin altında sıkıştı: 2 ölü11:27 - Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi11:25 - Türk firması çöl sıcağı ve kutup soğuğuna dayanıklı bilgisayar üretti11:16 - 'Cami bombalayacak' iftirası atılan general terörle mücadelenin başına getirildi
11:12 - Antalya'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi11:10 - Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Derman' geliyor11:09 - Aşısız kişilerin hastaneye yatma ihtimali 29 kat daha fazla11:08 - Mazeret ataması gerçekleşmeyen öğretmenin, iller arası ataması yapılan eşi ne yapacak?11:04 - Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor11:01 - Taliban Sözcüsü: Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz var
10:57 - Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor10:54 - MSB: 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi10:49 - İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi10:48 - Süphan Dağı'nda kaybolan turisti arama çalışmaları devam ediyor10:43 - MEB'de Daire Başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda düzenleme
10:41 - İzmir'de bir kişi iddiaya göre domuz sandığı arkadaşını öldürdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6. dönem Toplu Sözleşme metni Resmi Gazetede yayımlandı
Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi
Kira, maaşı yakaladı tahsilat riske girdi
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine atama yapıldı
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
Karakolda ölümle ilgili 12 polise dava
Instagram'da bir dönem kapanıyor: Yukarı kaydır özelliği kalkıyor
1 litre sütün fiyatı 9 liraya dayandı: Artış devam edecek mi?
TSK'ya ait atama kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı
Memur ve emekli maaş zammı sonrası aile yardımı 429 lirayı geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyeti bozmak 2
birsen eksiktin 2
0850 ile başlayan numaralar 4
emre kınay 1
memur olma isteği 2
şoka girmek 1
ben de senden korkuyorum 1
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 2
deodorant 2
Hemşireye feci dayak 1
SON İLANLAR
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Aybastı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Dabel Geçici 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam