233 memur sendikasının 192'si kapanabilir

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme uzlaşma metni 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Toplu Sözleşme metninin 23. maddesi şu şekildedir:

"Toplu sözleşme ikramiyesi

MADDE 23- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" ibaresi, "kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az %1'inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine" şeklinde, "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi "2119 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

(2) Birinci fıkraya göre üye sayılarının tespitinde ödeme tarihi itibarıyla Resmi Gazetede en son yayımlanan "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin İstatistik Hakkında Tebliğ" esas alınır."

Bu hüküm gereğince, sendika üyelerine üç ayda bir 135 TL olarak verilmekte olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olarak verilecektir. Ancak 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesi, tüm sendika üyelerine değil, o hizmet kolunda sendikalara üye olabilecek kamu personelinin yüzde 1'ini üye yapmış sendikalara üye olan kamu personeline verilecektir.

Memurlar.net olarak yaptığımız incelemeye göre, toplam 233 sendikadan %1 örgütlenme şartını sağlayan sadece 41 adet sendika bulunmaktadır. 192 sendika ise kendi hizmet kolundaki kamu personeli sayısına göre yüzde 1 şartını sağlamamaktadır.

İşte hizmet kolu bazında tespitler:

Büro hizmet kolunda 42 sendika var. 2 bin 823 üye şartını BES, Türk Büro Sen, Büro Memur Sen, Adalet Sen, Sime Sen ve Savdes sen sağlıyor. Bin üyeyi geçmiş olmasına rağmen Büro Hak sen, Büro İş, Esim Sen, Şehit Gazi Sen Büro, Şehit Gazi Sen Birlik gibi sendikalara üye olanlar 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesini alamayacak.

Eğitim hizmet kolunda 47 sendika var. 12 bin üye şartını Türk Eğitim Sen, Eğitim sen, Eğitim Bir Sen ve Eğitim İş sağlıyor. 7 bin 900 üyeye sahip olan Teç Sen başta olmak üzere diğer eğitim sendikalarına üye olanlar 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesini alamayacak.

Sağlık hizmet kolunda 41 sendika var. 6 bin 475 üye şartını sadece Türk Sağlık Sen, SES ve Sağlık Sen karşılıyor. Genel sağlık İş, Demokratik Sağlık sen ve Anadolu sağlık sen, Şehit Gazi Sağlık sen gibi sendikalara üye olanlar 400 TL'lik toplu sözleşme ikramiyesini alamayacak.

Yerel yönetim hizmetleri kolunda 12 sendika bulunuyor. 1.247 üye şartını sadece Tüm Bel sen, Türk Yerel Hizmet Sen, Bem Bir sen, Tüm Yerel Sen sağlıyor.

Basın hizmet kolunda örgütlü 8 sendika bulunuyor. 315 üye şartını Türk Haber Sen, Haber Sen, Birlik Haber Sen sağlıyor.

Kültür ve sanat hizmet kolunda örgütlü 9 sendika bulunuyor. 252 üye şartını sadece Türk Kültür Sanat Sen, Kültür Sanat Sen, Kültür Memur Sen sağlıyor.

Bayındır hizmet kolunda 15 sendika bulunuyor. 466 üye şartını sadece Türk İmar Sen, Yapı Yol Sen, Bayındır Memur sen sağlıyor.

Ulaştırma hizmet kolunda 9 örgütlü sendika bulunuyor. 286 üye şartını Türk Ulaşım sen, BTS, Ulaştırma Memur Sen sağlıyor.

Tarım hizmet kolunda örgütlü 16 sendika yer alıyor. 790 üye şartını Tarım Orkam Sen, Türk Tarım Orman Sen, Toç Bir Sen sağlıyor.

Enerji hizmet kolunda örgütlü 12 sendika bulunuyor. En az 370 üye sayısını Türk Enerji sen, ESM, Enerji Bir Sen sağlıyor.

Diyanet hizmet kolunda örgütlü 22 sendika yer alıyor. En az 1.311 üye şartını Türk Diyanet Vakıf sen, Diyanet Sen, Bağımsız Diyanet sen, Diva Sen, Din Bir Sen, Mil Diyanet Sen sağlıyor.