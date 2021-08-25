Sahte 'PCR sonucu' pazarı oluşturuldu
|25 Ağustos 2021 09:56
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Milliyet yazarı Özay Şendir, aşı olmayanların PCR testi yaptırma zorunluluğunun ardından ortaya çıkan sahte test sonucu belgelerinin ortaya çıktığını yazdı. Sahte PCR testi sonucuyla ilgili yazının detayları şu şekilde...
Photoshop programını iyi kullanabilenler, yapılmış tek bir testin tarihlerini değiştirip, diledikleri kadar negatif sonuçlu test üretebiliyorlar.
Başta seyahatler olmak üzere, PDF test sonucu göstermenin yeterli olduğu durumlarda bu formülü kullanan çok var.
Fakat şimdi iş daha ciddi bir hale geldi.
Çok fazla seyahat eden bir tanıdığım, her seyahat öncesi PCR testi satın aldığı bir yerle aylık abonelik konuşur hale gelmiş.
Talep yoğunluğundan eskiden 2-3 saatte gelen sahte belgeler, şimdi 7-8 saatte geliyormuş, vs...
Bu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın uğraştığı bir dert aslında.
Daha da artacağı kesin zira sadece okulların açılması değil, 6 Eylül'den itibaren iç hat uçuşlarında da negatif PCR testi uygulaması başlayacak, asıl gümbürtü de zaten o zaman kopacak.
Başka yerleri bilemem ama okullarda sahte PCR testi sonuçlarının önüne geçmenin tek yolu, test sonucunun olduğu orijinal belgenin istenmesi ve dosyalanması.
Yapılabilir mi, istenirse evet ama kim isteyecek, birlikte göreceğiz."
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