PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.
|25 Ağustos 2021 10:01
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesince yürütülen çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin çatışma bölgelerinde bulunan mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Zanlılara ait adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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