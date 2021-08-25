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MEB'den mesleki çalışma yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü mesleki çalışma yazısı yayımladı.
25 Ağustos 2021 10:07
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MEB'den mesleki çalışma yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü mesleki çalışma yazısı yayımladı.

İşte MEB'in yayımladığı mesleki çalışma yazısı
Memurlar.Net
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