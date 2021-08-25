Muhasebat Kontrolörü ve Muhasebe Denetmenleri kadro unvanları geri geldi

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinin, Muhasebat Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini düzenleyen 221. maddesinde; teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri hazine ve maliye uzmanlarına yaptırılması öngörülmüştü.

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnamede önemli bir değişiklik yapılmış, uzmanların denetim yetkisi kaldırılmış ve teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme görevi Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat Kontrolörlerine verilmiştir.

Bu bağlamda hazine ve maliye uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ve bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler bir ay içinde talep etmeleri halinde muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü görevlerine dönebilecektir.

1 nolu Kararnamenin 241. maddesinde yapılan bir başka düzenlemeyle de Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı istihdamına imkan sağlanmıştır. Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcıları defterdarların teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yapacaktır. Yine aynı şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanacaklar.

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