Aşı olmayanlar birçok yere PCR testsiz giremeyecek

Ülke genelinde artan korona virüs vakalarına karşın gönüllük esasına göre yürütülmeye devam eden aşı çalışmalarına istinaden aşıya karşı tereddütü olan vatandaşlar için bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapılmasına karar verildi. Ayrıca aşı olmayan vatandaşlar için, konser sinema, tiyatro gibi toplu faaliyetlere PCR testi zorunluluğu geldi. Özel araç hariç yapılacak olan seyahatlerde ise yine zorunlu PCR testi uygulanacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine karar verildi.

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi istenecek. Bu çerçevede 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemeyecek, kaymakamlıklarca gerek görülmesi halinde ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecek.

Ayrıca salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışlardan bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmalar kaymakamların koordinasyonunda sürdürülecek.

Karara göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.