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Diyarbakır anneleri HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakıyor

Evlat nöbeti tutan bazı aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakıyor
25 Ağustos 2021 10:34
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Diyarbakır anneleri HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakıyor

Evlat nöbeti tutan bazı aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakıyor.
Memurlar.Net
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