Diyarbakır anneleri HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakıyor
Evlat nöbeti tutan bazı aileler, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakıyor
|25 Ağustos 2021 10:34
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