İzmir'de bir kişi iddiaya göre domuz sandığı arkadaşını öldürdü
|25 Ağustos 2021 10:41
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İzmir'deki olay, Tire ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi Tellibağ mevkiinde meydana geldi.
Eğridere'de çiftçilikle geçinen Faruk Özkan (26) ile İlhami G. (38), incir bahçelerine dadanan domuzları avlamak için araziye çıktı.
İddiaya göre, Faruk Özkan ile İlhami G., arazinin farklı noktalarına konuşlanarak domuz beklemeye başladı. Bir süre sonra Faruk Özkan, yerini değiştirmek istedi.
Yakınında bir hareket olduğunu fark eden İlhami G. ise hemen silahına sarıldı ve domuz sandığı arkadaşı Faruk Özkan'a otomatik av tüfeğiyle bir el ateş etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özkan, vücuduna isabet eden kurşunla birlikte yere yığıldı. Durumu fark eden İlhami G. ise hemen köy muhtarını ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI, İNCELEME SÜRÜYOR
Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, kaza kurşunuyla arkadaşının ölümüne yol açan İlhami G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili incelemeleri sürüyor
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