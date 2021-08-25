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MEB'de Daire Başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı daire başkanlığı kadrolarına yapılacak atamalarda şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda çalışma şartı arayan yönetmelik maddesini yürürlükten kaldırdı.
25 Ağustos 2021 10:43
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MEB'de Daire Başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı düzenlemeyle, görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi. Yönetmeliğin 23. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Tıklayınız.
Düzenleme yapılan madde şu şekildedir:

"Madde 23 - (1) İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanarak atanmış olmaları şartıyla; eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış ve öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak şartları aranır.
(2) İl milli eğitim müdür yardımcısı kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, eğitim kurumu müdürlüğü görevinde en az dört yıl, şube müdürü kadrosunda en az iki yıl ya da bu fıkrada sayılan görev ve kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak şartları aranır.
(3) Daire başkanı (bağımlı) kadrosuna atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranır."

DEĞERLENDİRME

Yönetmeliğin 23. maddesinin 3. fıkrasında daire başkanı kadrosuna atanmak için 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların yanında, şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl asaleten görev yapmış olmak şartları aranıyordu. Bu fıkra hükmü yürürlükten kaldırıldığı için, daire başkanı kadrosuna atanmak için sadece 68/B'de yer alan şartlara sahip olmak yeterli olacaktır. Şube müdürü, dengi ve daha üst unvanlı kadrolarda en az üç yıl asaleten görev yapmış olma şartı aranmayacaktır.
Memurlar.Net
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