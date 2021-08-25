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2021 \ 2021 yılı toplu sözleşmeleri

Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!

2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda yapılan değişiklikler
25 Ağustos 2021 11:30
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Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!

2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eğitim öğretim ve bilim hizmet kolunda mutabakata varılan madde sayısı toplam 34'dür.

Bunlardan 19'unda geçmişten gelen kazanımlar aynen korunmuştur. 6 madde ile mevcut kazanımlarda artış sağlanmış veya süresi uzatılmıştır.

Bununla birlikte, 9 maddelik yeni kazanımlar elde edilerek toplu sözleşmede metnine işlenmiştir.

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