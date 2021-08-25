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'Cami bombalayacak' iftirası atılan general terörle mücadelenin başına getirildi

Eyüp Camii'ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve 16 yıl hapse mahkum edilen Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.
25 Ağustos 2021 11:16
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'Cami bombalayacak' iftirası atılan general terörle mücadelenin başına getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığında 4 tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca 28 generalin yeni görevlere ataması yapıldı, 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları gerçekleştirildi.

Atamalarda bir isim dikkat çekti. İstanbul'daki Eyüp Camii'ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve Balyoz kumpas davasında 21 ay tutuklu kalıp, 16 yıl hapse mahkum edilen Tuğgeneral Nail İlbey Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Bitlis'te görevliydi

İlbey, 2003'deki sahte keşif raporu nedeniyle yüzbaşı rütbesindeyken tutuklanmış ve yeniden yargılama sonucu beraat etmişti. İlbey 2019'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Bitlis İl Alay Jandarma Komutanlığı'na atandı.

Dün çıkarılan kararname ile de Jandarma TEM Başkanı oldu. Balyoz Davası'nda "Ayakkabıların içine koyacağı patlayıcı ile Fatih Camii'ni bombalayacağı öne sürülen ve 3 yıl tutuklu kalıp 16 yıl hapse mahkum edilen Albay Ali Demir de daha önce tuğgeneralliğe terfi etmiş, geçen yıl ise emekliye sevkedilmişti. Demir 5-7 Mart 2003'de yapılan ve Balyoz darbe planı hazırlandığı öne sürülen seminere katılmadığı halde tutuklanmıştı.

Jandarmaya ikinci orgeneral kadrosu

JANDARMA'DAKİ terfi ve atamalar ile Korgeneral Ali Çardakçı orgeneral oldu ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atandı. Böylelikle Genel Komutan Arif Çetin'den sonra Jandarma'da ikinci orgeneral kadrosu açıldı. Korgeneralliğe terfi eden Halis Zafer Koç da Genel Komutan Yardımcısı oldu. Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti.

Van'a yeni isim

Tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy, Alper Sır, Albaylar Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise emekliliğe sevk edildi. Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkcıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven tuğgeneral oldu. 32 albay da il jandarma komutanı olarak atandı. Moskova, Roma, Singapur, Londra, Washington ve Tiflis İçişleri Müşaviri olan Jandarma subayları da merkeze alınarak İl Jandarma Komutanlığı görevlerine getirildi. Gaziantep Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bekmez, Afgan göçüyle gündeme gelen Van'a Jandarma Komutanı oldu.
Sözcü
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