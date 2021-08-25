'Cami bombalayacak' iftirası atılan general terörle mücadelenin başına getirildi
|25 Ağustos 2021 11:16
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığında 4 tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca 28 generalin yeni görevlere ataması yapıldı, 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları gerçekleştirildi.
Atamalarda bir isim dikkat çekti. İstanbul'daki Eyüp Camii'ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve Balyoz kumpas davasında 21 ay tutuklu kalıp, 16 yıl hapse mahkum edilen Tuğgeneral Nail İlbey Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.
Bitlis'te görevliydi
İlbey, 2003'deki sahte keşif raporu nedeniyle yüzbaşı rütbesindeyken tutuklanmış ve yeniden yargılama sonucu beraat etmişti. İlbey 2019'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Bitlis İl Alay Jandarma Komutanlığı'na atandı.
Dün çıkarılan kararname ile de Jandarma TEM Başkanı oldu. Balyoz Davası'nda "Ayakkabıların içine koyacağı patlayıcı ile Fatih Camii'ni bombalayacağı öne sürülen ve 3 yıl tutuklu kalıp 16 yıl hapse mahkum edilen Albay Ali Demir de daha önce tuğgeneralliğe terfi etmiş, geçen yıl ise emekliye sevkedilmişti. Demir 5-7 Mart 2003'de yapılan ve Balyoz darbe planı hazırlandığı öne sürülen seminere katılmadığı halde tutuklanmıştı.
Jandarmaya ikinci orgeneral kadrosu
JANDARMA'DAKİ terfi ve atamalar ile Korgeneral Ali Çardakçı orgeneral oldu ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atandı. Böylelikle Genel Komutan Arif Çetin'den sonra Jandarma'da ikinci orgeneral kadrosu açıldı. Korgeneralliğe terfi eden Halis Zafer Koç da Genel Komutan Yardımcısı oldu. Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti.
Van'a yeni isim
Tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy, Alper Sır, Albaylar Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise emekliliğe sevk edildi. Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkcıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven tuğgeneral oldu. 32 albay da il jandarma komutanı olarak atandı. Moskova, Roma, Singapur, Londra, Washington ve Tiflis İçişleri Müşaviri olan Jandarma subayları da merkeze alınarak İl Jandarma Komutanlığı görevlerine getirildi. Gaziantep Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bekmez, Afgan göçüyle gündeme gelen Van'a Jandarma Komutanı oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Aşısız kişilerin hastaneye yatma ihtimali 29 kat daha fazla
25 Ağustos 2021 11:09
|D vitamini eksikliği için doğal öneriler
25 Ağustos 2021 10:27
|Fransa'da çocuklarının olmayacağı söylendi, Diyarbakır'da ikiz müjdesi verildi
25 Ağustos 2021 10:21
|Sahte 'PCR sonucu' pazarı oluşturuldu
25 Ağustos 2021 09:56
|Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz özür diledi
25 Ağustos 2021 09:45
|Covid-19 hastası kadını otobüse aldı! Şoförün bahanesi pes dedirtti
25 Ağustos 2021 09:40
|Türk tarihinin şanlı zaferleri Ağustosta yazıldı
25 Ağustos 2021 09:36
|Sosyal medya adaleti geçici bir yanılsama
25 Ağustos 2021 08:53
|Evlilik sorusuna arkadaşlarına danışarak cevap veren damat şaşırttı
25 Ağustos 2021 08:12
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
25 Ağustos 2021 06:30