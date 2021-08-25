Eren-13 operasyonlarında iki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ta iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|25 Ağustos 2021 11:27
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Markoz Deresi bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde yapılan operasyonda, iki bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.
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