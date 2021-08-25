Yurt dışında hukuk okuyan Türk öğrencilere burs
|25 Ağustos 2021 11:29
|+Aa- Yazdır
YTB'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki Türk hukuk öğrencilerini desteklemek, yeni nesil hukukçuların Türk toplumunun hukuki konularına ilişkin farkındalıklarını artırmak ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla bu öğrencilere burs verecek.
Burs programına dahil edilen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin, yaşadıkları ülkenin Türk toplumunun uluslararası hukuk, Avrupa Birliği hukuku, insan hakları hukuku, yabancılar hukuku ve idare hukuku alanındaki haklarına ilişkin araştırmalar, raporlar, makaleler, hukuki bilgilendirmeler gibi nitelikli çalışmalar yapması planlanıyor.
Ayrıca bursiyerlerin bireysel ve grup çalışmaları sonucunda sunumlar yapması beklenirken farklı ülkelerde hukuk eğitimi alan Türk gençlerinin de bir araya gelerek geniş bir ağ kurması hedefleniyor.
Burs programına orta öğretimini yurt dışında almış 1 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar kabul edilecek.
Programa öncelikle Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda olmak üzere ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç'te hukuk fakültesi lisanslarının 3. sınıfı ile üstü olan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenler başvurabilecek.
Başvurular 31 Ekim 2021'e kadar "basvuru.ytb.gov.tr" adresinden alınacak. Program şartları ve detaylı bilgiler ise "www.ytb.gov.tr/hukukbursu" adresinde yer alacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'de Daire Başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda düzenleme
25 Ağustos 2021 10:43
|Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu
25 Ağustos 2021 10:09
|Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
25 Ağustos 2021 10:08
|Hem öğretmenler hem öğrenciler için aşı olmayana hayat zor!
25 Ağustos 2021 09:13
|Ders zili için 42 önlem
25 Ağustos 2021 07:37
|İlköğretim Haftası, 13-17 Eylül tarihleri arasında kutlanacak
24 Ağustos 2021 20:23
|Depremin etkilediği Elazığ'da yeni okul binaları yükseliyor
24 Ağustos 2021 19:55
|Bartın'da sel bölgesindeki okul eğitime hazır hale getirildi
24 Ağustos 2021 19:48
|Bakan Özer: Öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız
24 Ağustos 2021 17:52
|Üniversiteden 'Taliban üyesi kabul aldı' iddialarına açıklama
24 Ağustos 2021 14:38