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Sahte doktor yurtta kalan selzedeleri muayene etmiş
Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşların kaldığı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki görevlilerin şüphelenmesi üzerine gözaltına alınan genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı
|25 Ağustos 2021 11:30
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Kastamonu'da, selzedelerin kaldığı yurda doktor olduğunu söyleyerek giren kişi yakalandı.
Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu.
Bozkurt'ta selden etkilenen bazı vatandaşlar, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Abana Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Antalya'dan bölgeye gelerek kendini doktor olarak tanıttığı iddia edilen D.Ç.Ö. (20), yurda girdi.
Rahatsızlığı olan bazı vatandaşları muayene eden D.Ç.Ö'nün, krem ve ağrı kesici gibi ilaçlar verdiği öne sürüldü.
Görevlilerin şüphelenmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan D.Ç.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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