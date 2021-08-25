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Mangal yasağı, et fiyatlarına yansıdı! İşte fiyatı düşen ve artan ürünler

Orman yangınlarının ardından getirilen ormanlara giriş yasağı ızgaralık ürünlerin fiyatlarını düşürdü. Bütün piliçte fiyatlar yüzde 10 civarında düşerken, kanatlarda yüzde 50'ye yakın bir fiyat düşüşü yaşandı.
25 Ağustos 2021 11:34
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Mangal yasağı, et fiyatlarına yansıdı! İşte fiyatı düşen ve artan ürünler

Izgaralık ürünlere talep azalınca fiyatların da düştüğünü belirten Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, evde daha çok kullanıldığı için göğüs fiyatlarının arttığını söyledi. Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen orman yangınlarının ardından çoğu ilde tedbir olarak ormanlara giriş yasağı getirildi. Bu önlemle birlikte mangal gibi aktiviteler de yasaklandı.

Mayıs ayında corona virüs kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte genellikle orman, park gibi yeşil alanlara rağbet eden vatandaşlar için bu yasaklarla birlikte mangal sezonu sona erdi. Bu durum yaz aylarında çokça tercih edilen kanat gibi ızgaralık ürünlerin de fiyatına yansıdı.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, bütün piliçte yüzde 10, kanat grubunda yüzde 50'ye yakın fiyat düşüşü olduğunu söyledi.

GÖĞÜSE TALEP ARTINCA FİYAT DA ARTTI/p>

Evde daha sık kullanılan ve tüketilen ürünlerin daha fazla satıldığını söyleyen Kaplan, "Şimdi bunların fiyatları düşse de ev tipi olan ürünlere, evde tencerede daha çok pişirilen ürünlere talep daha fazla. Örneğin tavuk göğüsü satışları ızgaralık ürünlere kıyasla daha fazla. Izgaralık ürünlerin fiyatı düşünce parça değerini artırmak adına göğüs fiyatları yükseltildi. Bu nedenle tavuk göğüs fiyatlarında yüzde 10'luk bir yükseliş söz konusu." dedi.

Fiyatlardaki bu durumu değerlendiren BESD-BİR eski başkanı Dr. Sait Koca ise hammadde fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu fiyat düşüşünün uzun sürmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Koca, "Beklediğimizden fazla artan mısır gibi hammadde fiyatlarında bu hızlı yükseliş devam ederse bu fiyatlar yeniden yükselebilir. Şu dönemde zaten bu duruma kıyasla bir fiyat düşüşü söz konusu" dedi.
NTV
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