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Trabzon'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
Trabzon'da çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
|25 Ağustos 2021 11:49
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