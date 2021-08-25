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Elektrik faturalarında 'eşelmobil sistemine geçilsin' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıtta uygulanan eşelmobil sisteminin benzerinin elektrik faturaları için de hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.
25 Ağustos 2021 11:50
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Elektrik faturalarında 'eşelmobil sistemine geçilsin' çağrısı

Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Akın, yaptığı yazılı açıklamada 2021'de elektriğe yüzde 22 zam yapılırken memurlara 2022 için yüzde 12 zam verilmesinin adil olmadığını belirtti.

Kuraklık nedeniyle enerji üretiminde darboğaz yaşandığını bildiren Akın, TEİAŞ'ın resmi verilerine göre 1-23 Ağustos tarihlerinde Türkiye'deki üretimde daha önce yüzde 30'un üzerinde olan hidroelektriğin payının yüzde 15'e gerilediğini kaydetti. Aynı dönemde doğal gazdan elektrik üretimi yapan santrallerin oranının ise yüzde 37'ye çıktığını kaydeden Akın, bu oranın daha önce yüzde 20 seviyesinde olduğuna işaret etti. Akın, bu denge böyle devam ettiği sürece maliyetlerin katlanarak artacağını, bunun da özellikle sonbahar döneminde yeni zamları gündeme getireceğini savundu.

Akın, "İktidar gerekirse akaryakıt ürünlerinde hayata geçirdiği eşelmobil sisteminin bir benzerini elektrik için de uygulamalı. Elektrik zamları doğrudan vatandaşa yansıtılmamalı. Elektrikte, başta TRT payı ve dağıtım bedeli olmak üzere, kesilen fon ve vergiler kullanılarak zam vatandaşa yansıtılmamalı." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı
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