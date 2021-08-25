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FETÖ'nün gazetesinin dağıtım sorumlusunun 15 yıla kadar hapsi istendi

Gaziantep'te FETÖ'nün gazetesinin dağıtım sorumlularından olduğu iddia edilen sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 15 yıla kadar hapsi istendi.
25 Ağustos 2021 11:57
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FETÖ'nün gazetesinin dağıtım sorumlusunun 15 yıla kadar hapsi istendi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Mustafa T. hakkında hazırlanan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan derneğe üye olduğu belirtilen iddianamede, sanığın FETÖ elebaşının çağırısıyla Bank Asya'da hesap açıp para yatırarak, örgüte destek olduğu kaydedildi.

Sanığın örgüte müzahir kurumlarda çalıştığı belirtilen iddianamede, "Tüm dosya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, her ne kadar şüpheli Mustafa T, üzerine atılı suçu işlemediğini beyan etse de inkara yönelik savunma yaptığı anlaşılmış, şüphelinin yapıyla irtibatını devam ettirerek uzun yıllar, farklı illerde ve tarihlerde örgüte müzahir iş yerlerinde çalıştığı anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, sanığın örgüt mensubu olduğuna yönelik çok sayıda tanık beyanı bulunduğu ifade edilen iddianamede, şu bilgiler yer aldı:

"Tanık beyanlarının yer, zaman, mekan vererek ayrıntılı ve şüphelinin adı, çalıştığı iş yerleri, çalıştığı iş ve yıllar ile uyumlu olduğu beyanlara bakıldığında şüphelinin FETÖ/PDY yapılanması içinde zaman gazetesi dağıtım sorumlusu yardımcılığı, muhasebe işlerini yürütme, esnaftan para toplama, örgüt içinde 'esnafçılık' gibi önemli ve etkin görevlerde bulunduğu anlaşılmıştır."

Tutuksuz sanık Mustafa T'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı
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