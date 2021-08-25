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'Otomotiv üretim üssü' Bursa'da 7 ayda 200 bine yakın araç banttan indirildi

OYAK Renault ve TOFAŞ fabrikaları günde ortalama 938'in üzerinde otomobil üretti- Bursa'nın ocak-temmuz dönemindeki ihracatı adet bazında 125 bin 859 oldu
25 Ağustos 2021 12:11
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'Otomotiv üretim üssü' Bursa'da 7 ayda 200 bine yakın araç banttan indirildi

- Otomotiv devleri OYAK Renault ile TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'da ocak-temmuz döneminde 197 bin 119 otomobil üretildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yılın 7 ayında 449 bin 550'si otomobil olmak üzere traktör dahil 738 bin 329 araç üretildi.

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 136 bin 885 ile Sakarya'da kurulu Toyota tarafından gerçekleştirildi.

Bu süreçte, Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault, 119 bin 481 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Hyundai Assan 96 bin 506, TOFAŞ 77 bin 638, Honda Türkiye 16 bin 337 ve Ford Otosan 2 bin 703 üretim rakamına ulaştı.

Yılın 7 ayında, genel otomobil üretiminin yüzde 71,8'ine karşılık gelen 322 bin 874'ü ihraç edilerek 5,5 milyar dolar seviyesinde döviz girdisi sağlandı.

- Bursa'daki üretimin yüzde 63,84'ü yurt dışına gönderildi

En fazla üretimi gerçekleştiren Toyota, ihracatta da 109 bin 559 ile ilk sırada bulunuyor.

Sırasıyla OYAK Renault 93 bin 759, Hyundai Assan 84 bin 537, TOFAŞ 32 bin 100, Ford Otosan bin 659 ve Honda Türkiye bin 260 otomobil ihraç etti.

Ocak-temmuz aylarında dış satıma 125 bin 859 otomobille ciddi katkı sağlayan Bursa'dan OYAK Renault ve TOFAŞ'ın yaptığı ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil ihracatının yüzde 38,98'ini oluşturdu.

Bursa'da 7 aylık süreçte üretilen 197 bin 199 otomobilin yüzde 63,84'ü yurt dışına gönderildi.

Kentte günlük banttan indirilen araç sayısı 938,6 ve günlük dış satım sayısı ise yaklaşık 600 seviyesinde gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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