Eren-1 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin gri kategoride arandığı belirlendi
Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet Karacı operasyonunda, 19 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terör arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu bildirildi.
|25 Ağustos 2021 12:13
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, Çatak ilçesi Kato-Karataş Çukurları mevkisinde 19 Ağustos'ta Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA/SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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