Genele yönelik toplu sözleşmede hangi maddeler yeni, hangi maddeler eski!
|25 Ağustos 2021 13:30
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6. dönem toplu sözleşmede uzlaşamaya varılan mutabakat metni 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Mutabakat metninde 53 madde bulunmaktadır. İlk dört madde kapsam, dayanak, yürürlük süresi ve taraflardır. Beşinci madde ise katsayıların belirlenmesine yönelik maddelerdir. 2022 yılında maaş katsayıları Yüzde 5+7, 2023 yılında ise yüzde 8+6 oranında arttırılacaktır.
Aşağıda, toplu sözleşmenin ilk beş maddesi dışında kalan toplam 48 maddesinin, eski toplu sözleşme ile kıyaslaması yer almaktadır.
Toplam 32 maddede, eski toplu sözleşme metninin aynısını yer almaktadır, bir değişiklik bulunmamaktadır. Metinde 5 yeni madde yer almaktadır. 11 maddede ise yeni değişiklikler yapılmıştır.
İŞTE 6. DÖNEM İLE 5 DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMENİN KARŞILAŞTIRILMASI
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