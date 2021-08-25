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Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü
Sivas'ın Zara ilçesinde tamir ettiği kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
|25 Ağustos 2021 12:29
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İlçeye bağlı Şerefiye köyünde kamyonunu tamir eden Ş.Y. (64) krikonun kayması sonucu lastiğin altında kaldı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kamyonun altından çıkartılan Ş.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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