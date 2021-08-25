Yangından zarar gören üreticiye 9,5 milyon lira ödeme yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek"
|25 Ağustos 2021 12:51
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere Tarım Sigortaları Havuzundan (TARSİM) 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirterek, "1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.
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