Ticaret Bakanlığı 2021/6 KPSS ile yerleşenleri başlatmadı
Ticaret Bakanlığı 2021/6 KPSS tercihlerinde yerleşen adayları hala göreve başlatmadı
|25 Ağustos 2021 13:03
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2021/6 KPSS tercihlerinde Ticaret Bakanlığına ait 250 adet Lisans/Onlisans Büro Personeli kadrosu yer aldı.
27 Mayıs ila 3 Haziran tarihleri arasında başvurular ÖSYM üzerinden alındı ve sonuçlar 11 Haziran'da açıklandı.
Ancak 24 Ağustos itibariyle yerleşen adaylar hala beklemektedir. Herhangi bir tebligat yapılmamıştır.
Atandığı yerde gidip göreve başlamak isteyen adaylardan evli olanlar ev ve okul işlerini ayarlayabilmek, ilk defa işe başlayacaklar ise maddi olarak yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için atama işlemlerinin tamamlanmasını talep etmektedir.
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