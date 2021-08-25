Edirne'de kuraklık alarmı kum adacıkları oluştu

MUHASEBAT KONTROLÖRÜ VE MUHASEBE DENETMENLERİ KADRO UNVANLARI GERİ GELDİ Hazine ve Maliye Bakanlığında, hazine ve maliye uzmanlarına yaptırılması öngörülen teftiş ve denetim yetkisi için yeniden muhasebat kontrolörlerine ve muhasebe denetmenlerine görev verildi.