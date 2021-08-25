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İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan; "İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede" dedi.
25 Ağustos 2021 13:24
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İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle

İstanbul'da son 1 yıl içerisinde konut kategorisinde kira artışının ortalama metrekare fiyatında en yüksek olduğu mahalle yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semti oldu.

Hepsiemlak, İstanbul'da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdiği 50 mahalleyi açıkladı.

Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı'nı yüzde 238 ile Beşiktaş'ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer'in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş'ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy'ün Fikirtepe semti takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, İstanbul'un öne çıkan semtlerindeki kiralık konut fiyat artışını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır kiralık ev fiyatlarında belli başlı bölgelerde çok hızlı artışlar yaşadık. Her zaman söylediğimiz gibi bunun ana sebebi aslında pandemi sürecinde evlere kapanmamız oldu. İhtiyaçlarımızı net bir şekilde analiz ettik ve yeni hayatımıza daha uygun yaşam alanı bulmaya yöneldik. Kimimiz şehir değiştirdi, kimimiz semt. Pandemi başlarında bu hareket daha fazlaydı ve git gide normal seyrine döndü. Piyasadaki hareketlenme de kiralık fiyatlarda yüksek artışlara neden oldu. En fazla artış olan semtleri incelediğimizde de aslında şaşırtıcı sonuçlarla karşılaşmadık. İstanbulluların denize, doğaya daha yakın olmak istediği için özellikle bu dönemde tercih ettiği Rumeli Hisarı, Vişnezade, Reşitpaşa gibi semtlerde fiyatlar yüzde 218 ile 290 arasında yükseldi bir senede. Özellikle bu bölgelerdeki yüksek artışın başka bir sebebi de aslında eski kemikleşmiş bu semtlerimizde arzın çok yüksek olmaması oldu. İstanbul'un en gözde semtleri diyebileceğimiz bu bölgelere talep her zaman olacaktır ancak elbette bu hızda devam etmesini beklemiyoruz. Tüm bu semtlerimiz dışında ilk 50'lik listeye baktığımızda ise İstanbul'un merkezi ve nispeten ulaşımı kolay semtleri her zaman kiralık konutta fiyat artışıyla dikkat çekmeye devam ediyor."
Anadolu Ajansı
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