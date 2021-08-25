Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alınan, aralarında ihraç hakim ve savcı ile bir gazetecinin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
|25 Ağustos 2021 13:28
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Alınan bilgiye göre, Enez ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan, daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim H.Ö ve savcı A.D ile gazeteci İ.Ç, M.G ve H.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kaşan Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Geçen hafta güvenlik güçleri askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi H.Ö, A.D, M.G, İ.Ç. ve H.Ö'yü yakalayarak gözaltına almıştı.
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