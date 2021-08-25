Şef'lerin özel hizmet tazminatında artış var mı?
25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan toplu sözleşme metnine göre Şef'lerin özel hizmet tazminatlarında, önceki toplu sözleşme düzenlemesine göre ilave bir artış yapılmamıştır.
|25 Ağustos 2021 13:33
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Toplu sözleşme süreci devam ederken, "Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılmasının" sağlandığı belirtilmişti.
Ancak, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede, Şef'lerin tazminat puanlarında bir artış görülmemektedir. 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan ilave tazminat oranı ile 5. dönem toplu sözleşme metninde yer alan tazminat oranı aynıdır. Bir başka değişle Şef'lerin 2006/10344 nolu Kararda yer alan tazminat oranlarına sadece 10 puanlık bir artış yapılacaktır.
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