Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı
|25 Ağustos 2021 13:35
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2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmesinin imzalanması sonrasında birçok ödeme de netleşmeye başladı. Her ne kadar enflasyon farkı nedeniyle toplu sözleşme metnindeki maaş katsayısı artabilecektir. Buna göre, emekli olacaklara 2022 yılında ödenecek tazminat tutarı da artmıştır.
Emekli olanlara verilecek ve yol tazminatı olarak adlandırılan tazminat miktarı 375 sayılı KHK'nın 1/D maddesinde belirlenmiştir.
Kapsama girenler şu şekildedir:
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre kapsama girenler şu şekildedir:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
2- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,
3- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,
4- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,
5- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve
6- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
7- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ile
8- Kamu kurumlarında işçi olarak, istihdam edilenler
Hangi durumda tazminat ödenmektedir?
Yukarıda yer verilen kapsamda istihdam edilenlerden;
- emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara,
- haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,
- emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,
- kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile
- terhis olan yedek subaylara
- ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına, tazminat ödenmektedir.
Yol tazminat miktarı nasıl hesaplanmaktadır?
375 sayılı KHK'nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür. .
Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.
2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı;
13.558* 0,188787 = 2.559,57 TL
- 19,42 TL Damga Vergisi
Net ödenecek miktar= 2.540 TL
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